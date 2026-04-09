旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■カチカチ正解：マカデミアナッツ難易度：★★★★☆殻がとにかく硬い!マカデミアナッツとはヤマモガシ科に属する常緑樹の実で、原産地はオーストラリアのクイーンズランド州やニューサウスウェールズ州の亜熱帯雨林です。現在ではオース