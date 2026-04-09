けさ、山形市の住宅街の路上で4トントラックの荷台のゴミが燃える火災がありました。けが人はいないということです。 【写真を見る】「路上でトラックが燃えている」市街地で荷台のゴミが燃える火災（山形市） 消防によりますと、きょう午前8時20分ごろ、山形市元木二丁目の住宅街で「路上で4トントラックが燃えている」と近く人いた人から119番通報がありました。 火は通報からおよそ30分後に消し止められました。けが人はいな