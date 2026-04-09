記者会見で来年の宮崎県知事選に立候補を表明した東国原英夫氏＝9日午前、宮崎市来年1月の任期満了に伴う宮崎県知事選に関し、元職東国原英夫氏（68）が9日、宮崎市で記者会見を開き、正式に立候補を表明した。「宮崎の衰退が止まらない。成長を諦めたくなく、再チャレンジを決意した」と述べた。2022年の前回選に続き、5選を目指す現職河野俊嗣氏（61）と対決。事実上の一騎打ちとなる見通しだ。東国原氏は現県政について「安