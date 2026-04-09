元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（25）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。番組出演衣装でのオフショットを投稿した。「全国的に日差しが届き晴れ！！！！！お散歩が心地よい春らしいお天気です！田辺のお爪にも春が訪れました」と花をデザインしたネイルを披露したドアップショットをアップした。袖部分は花柄にデザインされた白いトップスに薄