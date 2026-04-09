クリス・ヘムズワース主演のアクション映画『タイラー・レイク』シリーズ第3作が、2026年夏に撮影を開始する予定であることがわかった。、が伝えた。 いよいよ本格始動だ。ヘムズワースは『タイラー・レイク3』への出演契約を締結。前2作のサム・ハーグレイヴ監督も続投し、前作で印象を残したイドリス・エルバに加え、ニック・カーン役のゴルシフテ・ファラハニも再登場する見込みだ