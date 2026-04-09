井上理津子さん書店の取材を続けるうちに、自身も小さな店を開きたいと思うほど、魅力にとりつかれた。店主がどんな本を選び、どう陳列するか。大手チェーンに属さない「独立系書店」に共通するのは、店主の個性があふれていても、決してとがってはいないことだと考える。「優劣つけがたいほど、全部面白いんですよね」東京、千葉、神奈川、埼玉の１都３県と、大阪、京都にある１０２の書店を訪ね歩いた。店がある街の風景から