一冊の本について、ここまで調べ、読みこむことができるのか。そう感じさせるのが、福沢諭吉著・松沢弘陽校注の『福翁自伝増訂版』（岩波書店・９４６０円）だ。松沢氏は日本政治思想史専攻の北海道大学名誉教授で、９６歳。本書の校注は２回目で、前回は『新日本古典文学大系明治編』の一冊として８０歳の時に刊行した。その後の研究の進展、受けた指摘や意見に「補う必要を感じていた」という。ぎっしり並ぶ脚注・補注