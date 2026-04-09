2025年末にアニメファンを熱狂させた「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」がアニマックスで4月26日(日)に放送される。さまざまなパフォーマンス、この日だけしか見られないコラボレーションなど、多くの感動を巻き起こした本イベント。今回は、ソロ曲に加え、豪華アーティストとともに記憶に残る名場面を生み出した蒼井翔太に話を聞くことができた。「奇跡」と表現した伝説のステージがいま語られる。――今回のインタビューは「ANIMAX