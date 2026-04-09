かっぱ寿司は、北海道産たらば蟹を使用したサイドメニュー2品を4月16日(木)から5月6日(水)までの期間限定で、かっぱ寿司全店にて販売する。ゴールデンウィークシーズンに合わせ、北海道の味覚を気軽に楽しめる商品として、郷土料理をイメージした汁物と濃厚ラーメンを展開。家族や友人と北海道旅行気分を味わえるラインアップとなっている。〈北海道産たらば蟹の旨みを活かした2品〉◆北海道産『たらば蟹の鉄砲汁』北海道の郷土料