お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は９日、９月１８日に公開が予定されている俳優・織田裕二が主演する映画「踊る大捜査線Ｎ．Ｅ．Ｗ．」の本編映像を公開した。公開された映像を受け木曜レギュラーでタレントの大久保佳代子は「織田裕二さんが今、渋くなって帰ってきた味がより出ているから」とし「面白いんですよね見ているだけで」と新作を期