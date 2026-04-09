2025年7月に発覚したニデックグループの不適切な会計処理問題を巡り、有識者らで構成する「第三者委員会報告書格付け委員会」は4月8日、ニデック側が設置した第三者委員会による調査報告書に対する格付け結果を公表した。同委員会のメンバー8人が評価を行い、5段階評価のうち、中間のC評価が5名、下から2番目のD評価が2名、B評価が1名という結果となった（https://www.rating-tpcr.net/result/#29）。会見した委員長の久保利英明弁