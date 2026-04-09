早大野球部の元監督・野村徹さんが亡くなった。８９歳。今週末に東京六大学野球の春季リーグ戦開幕を控えての訃報となった。野村監督に初めてお会いしたのは、１９９９年の１月初頭だった。前年末まで巨人担当を務め、この年からアマ野球取材班のキャップを命じられた。野村さんも母校の監督になったばかり。東京・西東京市にある合宿所の、新年「寮開き」の日に、ご挨拶にうかがったのだ。マネジャーに監督室に案内されると