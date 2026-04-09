ドジャースの俊足好守の名二塁手だったデービー・ロープス氏が、８日（日本時間９日）に８０歳で亡くなったと、ドジャースが公式サイトなどで同日、伝えた。１９７２年にドジャースでデビューした同氏は、１９８１年まで１０年間ド軍でプレーし４度のリーグ優勝、１度のワールドシリーズ優勝とドジャース黄金時代の一角として活躍した。その後６年間他球団でプレー、通算１８１２試合に出場し打率２割６分３厘、１５５本塁打