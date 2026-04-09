重慶市の高速道路の大足石刻ＳＡにあるテスラ急速充電ステーション。（３月２８日撮影、重慶＝新華社配信）【新華社重慶4月9日】米電気自動車（EV）大手テスラはこのほど、独自の急速充電網を中国重慶市の高速道路の55のサービスエリア（SA）で稼働させた。同社が中国国内のSAで実施する充電網プロジェクトとしては一度の設置数が最も多く、最大の規模となった。最新型の急速充電システム「V4スーパーチャージャー」を計212基