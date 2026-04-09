【新華社漢中4月9日】中国陝西省洋県では、菜の花が一面に広がる中、「東方の宝石」と呼ばれるトキが求愛の季節を迎えている。繁殖期に入ったオスは木の枝をくわえ、意中のメスに贈る。つがいとなった2羽は黄金色の花畑の上で追いかけ合い、寄り添って舞う。（記者/都紅剛）