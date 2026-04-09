韓国発の人気キャラクター「チェゴシム」が、ローソンとコラボした春限定キャンペーンを開催♡ポジティブなメッセージが詰まった可愛いアイテムや、ここでしか手に入らない限定グッズが登場します。日常に小さな幸せを届けてくれる、ときめきいっぱいのキャンペーンをチェックしてみてください♪ お守りステッカーがもらえる♡ ©choigosim©Lawson, Inc. キャンペ