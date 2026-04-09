自身の被害内容を記録できる「被害者手帳」のモデル案警察庁は9日、犯罪被害者らの精神的な負担軽減を図るため、自身の被害内容を記録できる「被害者手帳」のモデル案を決定した。全国の警察に提示し、早ければ今夏にも都道府県警が被害者らへの配布を始める見通し。被害者手帳は、4月から始まった第5次犯罪被害者等基本計画に盛り込まれた新規施策。被害者らが支援団体などの窓口で見せれば、口頭での説明が簡素化され、負担