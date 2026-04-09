モデルで俳優・井桁弘恵が、味の素ＡＧＦによるマイボトル用ドリンク「『ブレンディ』マイボトルスティック」シリーズの新テレビＣＭに出演することが９日、分かった。この日から公開。ＣＭではオフィスの屋上を舞台に軽快なダンスとともに商品の魅力である「水とスティックだけで、おいしいお茶がパッ！とできちゃう」をＰＲ。春らしい爽やかなＣＭに仕上がり、「『ちゃんと踊れるかな？』という不安も少しあったのですが、音