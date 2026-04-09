フィギュアスケート男子で、世界選手権３連覇のイリア・マリニン（米国）が８日に自身のインスタグラムを更新。「新しい車をありがとう、ホンダ。サポートに感謝します！」と記し、愛車との写真を投稿した。車はホンダの大型ＳＵＶ「パスポート」の黒のモデルで、最上級グレードなら米国内で５万２６５０ドル（約８３５万円）もする高級車。現在は北米市場向けに生産されているが、今年後半には日本市場導入が発表されている。