長岡市内のドラッグストアで健康食品（サプリメント）を万引きしたとして8日午後7時過ぎ、柏崎市に住む無職の女(46)が窃盗の疑いで逮捕されました。警察によりますと女は昨年12月15日午後4時前、長岡市内のドラッグストアでサプリメント4点、午後6時過ぎに別のドラッグストアでサプリメント3点を盗んだ疑いが持たれています。サプリメント7点はいずれも同じ商品の容量違いで販売価格は合計4万4000円余りになります。各店舗から被害