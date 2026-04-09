2026年夏以降に「スポーティSUV」登場！BMWの次世代EV（電気自動車）プラットフォーム「ノイエ・クラッセ」の第1弾モデルとなる新型電動ミドルSUV「iX3（アイエックススリー）」。2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で日本初公開されて大きな話題を呼びましたが、いよいよ2026年夏以降の日本導入に向けてBMWジャパンのHPにも情報が掲載され、期待が高まっています。【画像】超カッコイイ！ これが“トヨタ「ハリア