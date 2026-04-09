私はレナ。息子をセレブ校に入れたアリサ。久々に会った私を見下し、私は「恥ずかしい姉」という言葉に傷つきながら家に向かいました。帰り道、昔の私たちのことを思い出します。昔はアリサがいじめられたときに私が助けたり、恋の悩みを共有したりする親友のような関係だったのに……。トウヤくんの進学で交友関係が変わっただけで壊れてしまうほど、私たちの絆はもろかったのでしょうか。その程度で関係が変わってしまったことを