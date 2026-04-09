4月になり、子どもたちの新生活がスタートしました。入園や進級、学童デビューなど、家庭によって環境が大きく変わる時期でもあります。保育園や幼稚園、学童など、わが子の通い先が希望通りの人はどれくらいいるのでしょうか。そこでママスタセレクトでは、「お子さんの保育園・幼稚園・学童は希望通りにいきましたか？」というアンケートを実施しました。希望通りに決まった家庭は…安心と期待の声「希望通りだった」「希望通り