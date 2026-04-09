＜マスターズ 事前情報◇8日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンのローリー・マキロイ（北アイルランド）は、昨年、長年背負ってきた“キャリアグランドスラム”の重圧から解放され、これまでとは明らかに異なる心境で大会を迎える。【写真】大歓声に親子でこのリアクション「本当に信じられない気分」。グリーンジャケットをまとい会見に姿を現したマキロイは、率直