政府は9日、再審=裁判のやり直しに関する法律の改正案について、自民党内での異論の高まりを受け、10日に予定していた国会への提出を見送る意向を国会に伝えました。政府が提出予定の刑事訴訟法改正案では、裁判所が刑事裁判の再審を決定した場合に、検察官が不服を申し立てる「抗告」を認めていますが、自民党内からは、「審理の長期化につながる」などとして、「抗告を禁止するべきだ」とする意見が相次いでいます。こうした中、