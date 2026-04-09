警察庁はきょう（9日）、新たに運用が始まる犯罪被害者らにとって必要な情報を記録した「被害者手帳」のモデル案を明らかにしました。犯罪被害者とその家族が平穏な生活を送れるよう支援するため、犯罪被害者等基本法に基づいて定められている「犯罪被害者等基本計画」。計画期間は5年で、今月からスタートした「第5次犯罪被害者等基本計画」には、▼必要な行政サービスや医療支援の情報を記録した「被害者手帳」の作成や交付、▼