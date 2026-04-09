イランへの軍事作戦に非協力的だとしてNATO＝北大西洋条約機構の脱退に言及しているトランプ大統領が、NATOの事務総長と会談しました。NATOのルッテ事務総長は8日、ホワイトハウスを訪問し、トランプ大統領と会談しました。会談は非公開で行われましたが、トランプ氏はイランへの軍事作戦をめぐり、NATOが非協力的だとして不満を募らせ、脱退に言及していて、脱退をめぐっても議論されたとみられます。トランプ氏は会談後、SNSに投