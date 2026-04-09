【ロサンゼルス＝後藤香代】米カリフォルニア州の連邦地裁は８日、コメディードラマ「フレンズ」で人気を博し、２０２３年に亡くなった俳優マシュー・ペリーさん（当時５４歳）に麻薬のケタミンを過剰摂取させたとして、主犯格の麻薬密売人の女（４２）に禁錮１５年を言い渡した。女は２３年１０月、医師と共謀し、ペリーさんのアシスタントを通じて大量のケタミンを販売した罪に問われた。地裁は、アシスタントがペリーさんに
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