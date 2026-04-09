刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について議論した7日の自民党の会議＝東京・永田町の党本部政府は9日の参院議院運営委員会理事会で、刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、当初目指していた4月上旬までの国会提出を先送りする方針を正式に伝えた。関係者が明らかにした。再審開始決定に対する検察の抗告を容認する原案に対し、自民党内で禁止論が相次いだため、政府が抗告に一定の制限を設ける方向