04年に解散したロックバンドHysteric BlueのボーカルTamaが9日までにXを更新。芸能人に対する誹謗（ひぼう）中傷に思いをつづった。Tamaは、ABEMA「チャンスの時間」で誹謗中傷問題に切り込んだ放送回を紹介。「これ、是非観てほしい。考えてほしい。何気ない言葉がどれだけ相手の心を突き刺すのか。刺された心がずっと癒えないままだとどうなるのか」と呼びかけた。その後の投稿で「若くして独りぼっちで亡くなった仲間がいる」と