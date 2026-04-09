ハーゲンダッツ ジャパンは4月14日、ハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」(希望小売価格399円)を全国のファミリーマート(一部店舗を除く)で数量限定で発売する。ハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」(希望小売価格399円)同商品は、ほろ苦いとろりとしたカラメルソースが引き立つプリンタルトを表現したアイスクリーム。卵のコクを感じられるカスタードアイスクリームに、食感のアクセントになるタルトグラハ