【プレイステーション ブルーミング中西製新作グッズ】 4月10日 発売予定 ブルーミング中西は、プレイステーションモチーフの新作グッズ4種を4月10日に発売する。ECサイト「ハンカチーフギャラリー」の他、東京と大阪の自動販売機、一部専門店で販売する。 プレイステーション エコバッグ 普段使いやちょっとした荷物を入れるのにちょうど