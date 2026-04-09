セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、火鍋ブランド「海底撈(カイテイロウ)」のスープ春雨シリーズ4品を全国のセブン‐イレブンで順次先行発売する。「海底撈」のスープ春雨4品発売同商品は、本場・中国の有名火鍋チェーン「海底撈(カイテイロウ)」の味が楽しめるスープ春雨。本場のスパイスが効いたシビ辛スープによく絡む極太春雨にはサツマイモでん粉を使用しており、もちもち食感が特長。時間が経っても伸びにくく、食べ応え