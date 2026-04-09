【新約・怒首領蜂大復活】 発売日・価格：未定 ケイブは、PC用シューティング「新約・怒首領蜂大復活」を発表した。発売日および価格は未定。 2008年に稼働を開始した弾幕シューティング「怒首領蜂大復活」がリファインシリーズとして装い新たに生まれ変わる事となった。ストアページには「闘志を再点火せよ。弾幕STGに新たな戦場が生まれる」と記載されており、原作