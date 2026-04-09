セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」(734.40円)を一部地区除く全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」(734.40円)中華蕎麦 とみ田監修シリーズから"ガッツリ系"の冷し麺が登場する。「豚ラーメン」の麺をイメージした、ワシワシ&モチモチ食感の極太麺を使用。スープとよく絡み合い、冷し麺でありながら、食べ応えのある食感に仕上げた。豚の旨