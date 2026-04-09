みなさん、こんにちは。西山貴浩でございます。今年のＳＧ第１弾となった蒲郡クラシックでは優勝戦２着。ここまで芦屋、若松の周年記念、からつの九州地区選とＧＩでも優勝戦に乗れていますし、いい感じでこれていると思います。でも…。きっとファンの皆さまもすごく気になっていると思いますが、３節前の尼崎ＧＩ・７３周年で大きなケガをしてしまいました。初日のドリーム戦のレース中に右ヒザがロックされた状態になり、伸