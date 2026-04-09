星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は4月8日、70歳以上限定の温泉サブスク商品「温泉めぐり 界の定期券2026」を発売した。温泉めぐり 界の定期券2026同商品は、移動の億劫さや予約の煩わしさを解消し、シニア世代がもっと自由に、軽やかに地域文化に触れる機会を創出したいという想いから誕生した。2022年に100組限定で開始した本プロジェクトは、毎年の完売を受け、5年目となる本年は800組まで販売数を拡大。新たに加