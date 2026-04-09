不注意で集中力にかける？！注意欠如・多動症(ADHD)の大きな3つの特性とは？ 集団生活に馴染めず孤立しやすい ・注意を持続させることが困難 ・順序立てて行動することが苦手 ・じっとしていられない ・話の内容がころころ変わりやすい ・考える前に行動してしまう 「注意欠如・多動症（ADHD）」の人の特性は、忘れっぽくて物事に集中できない「不注意（注意欠如）」、じっとしていられない「多動性」、考える前に行