1歳前の子どもの指先を鍛えるあそび「ポンポンのポットン落とし」の作り方とは 指先を鍛えるあそび 子どもが指先を使う機会は減る一方です。楽しいあそびを通して、子どもが指先を鍛えるための環境を整えることが大切です。 ポンポンのポットン落とし 推奨年齢8～10ヵ月頃あそび制作 ちゃみ 取り出し口に坂を作ることで、落ちたポンポンが転がり出てくるしくみ。坂を作らず、取り出し口を扉型に切り抜いて