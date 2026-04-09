犯罪被害にあった人やその家族らが支援を受ける際に、被害状況を繰り返し説明する精神的・手続き的負担を軽減するために、警察庁は、必要な情報を事前にまとめて記入しておくことが出来る「被害者手帳」の導入を決めました。2026年度中に運用が始まる予定です。「被害者手帳」は犯罪被害にあった人やその家族らが被害状況やこれまでに受けた支援内容などを事前に書き込んでおくことができるものです。警察庁によりますと、これまで