ゴンチャは、昨年好評を集めた期間限定ドリンク「マンゴーミニパール」の販売をきょう・9日よりスタートした。今年はマンゴー果肉を前年の1.5倍に増量し、より濃厚な果実感と食感を楽しめる一杯へと進化。初夏を先取りする季節限定メニューとして注目を集めそうだ。【画像】ぷよぷよ食感がたまらない…昨年話題になったという「ミニパール」今回登場するのは、「GO！GO！MANGO！」と題した期間限定シリーズ第1弾。ダイス状にカ