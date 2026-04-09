モデルでタレントの益若つばさ（40）が9日までに自身のインスタグラムを更新。息子の姿を披露した。「少し前のお話。息子が『ホワイトデーに手作りのアイシングクッキー作りたい』とのことで、ママは助手したよ」と書き出した益若。「色とかやたらこだわりが強くて誰に似たんだかー笑」とつづって、2008年4月に誕生した長男・りおんさんの近影をアップした。「『手作りってこんなに大変なんだね』って実感してた」として「で