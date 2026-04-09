９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、りん（見上愛）が娘を連れて東京へ。９話目にして早くもりんと直美（上坂樹里）と出会うシーンが描かれたが、ネットでは、りんに放火の濡れ衣が着せられないか、心配の声が上がっている。嫁いだ奥田屋が、夫・亀吉（三浦貴大）の酒乱により火事に。モラハラを受けていたりんは、どさくさに紛れて娘・環を連れて一ノ瀬の実家に行く。母・美津は東京の叔父の住所を渡し、