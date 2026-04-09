警察庁は犯罪被害者の精神的な負担を軽くする新たな支援策として、本年度中に全国の警察で「被害者手帳」の作成と交付を進めることになりました。これまで犯罪被害者の中には、警察や自治体、医療機関などで相談や支援を受けるたびに被害の状況を繰り返し説明しなければならず、精神的にも手続き的にも大きな負担を抱えるケースが少なくありませんでした。こうした中、警察庁は第5次犯罪被害者等基本計画の新たな施策として、「被