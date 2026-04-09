わらべや日洋ホールディングスが大幅続落となっている。同社は８日取引終了後、２６年夏に予定していた米オハイオ州コロンバス市の新工場の稼働時期を未定にすると発表。これがネガティブ視されているようだ。 米経済情勢や市場環境の変化を理由に、取引先であるセブン＆アイ・ホールディングスの米子会社セブン－イレブン・インクが北米エリアにおけるサプライチェーンの見直しを検討するためだと