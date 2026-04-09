住友ファーマが急反落している。同社は８日の取引終了後、公募増資を実施すると発表した。１株利益の希薄化を警戒した売りが優勢となっている。国内外で新たに５１３０万４４００株を発行するほか、需要状況に応じた上限７６９万５６００株のオーバーアロットメントによる売り出しも予定する。発行価格は２０日から２３日までの間のいずれかの日に決める。発行済み株式総数は最大で１４．８％増加する見通し。