エヌ・ピー・シーは軟調。８日取引終了後、上期（２５年９月～２６年２月）連結決算を発表。売上高は１１億２４００万円（前年同期比６４．０％減）、営業損益は６００万円（同９９．０％減）だった。米国主要顧客向けの設備移設案件のボリュームが想定よりも増加し、利益率の高い移設作業や部品の売り上げ増などがあったものの、前年同期との比較では減収減益となった。これがネガティブ視されている。