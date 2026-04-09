サイバーリンクスはしっかり。８日取引終了後、韓国大手ソフトウェア会社のハンコムと、日本の金融・エンタープライズ市場におけるＡＩ生体認証・本人確認サービスの展開に向けて協力して取り組むことで合意したと発表した。ハンコムが開発・提供するＡＩ顔認証ソリューションを軸に、今後の事業展開や取り組み内容について検討していく。 出所：MINKABU PRESS