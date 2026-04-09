ノースサンドは総合コンサルティング事業を展開。組織運営では独自の「ファンづくりサイクル」（理念に共感した人がファンになるというサイクルが循環していくもの）を活用し、高稼働率を確保することで競争優位性を高めている。 ２７年１月期は単価向上による収益力の拡大とともに、効率的な経営で販管費の低減に取り組む方針。顧客ニーズに応じた柔軟かつ付加価値の高いサービスを提供することで持続的