午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５７９、値下がり銘柄数は９４１、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に海運、鉱業、水産・農林、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは空運、サービス、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS